Какие продукты Кыргызстан импортирует из Украины?

Отметим, за прошлый год Кыргызстан экспортировал в Украину продукции на $6,5 млн.
В 2021 году Кыргызстан импортировал из Украины товаров на $54,6 млн. Почти половина из этой суммы приходится на импорт мяса и мясных субпродуктов, в частности из домашней птицы. Об этом свидетельстуют данные Нацстаткома.
Отметим, за прошлый год Кыргызстан экспортировал в Украину продукции на $6,5 млн.
Топ-10 украинских товаров в Кыргызстане
Импорт товаров из Украины в Кыргызстан в 2021 году, в млн долларов США.
Мясо домашней птицы 25,1
Лекарственные средства 7,9
Пищевые продукты из муки без какао 2,6
Кондитерские изделия из сахара без какао 2,3
Обои 2,3
Изделия из черных металлов 1,9
Шоколад 1,7
Мучные кондитерские изделия 0,8
Аккумуляторы электрические 0,8
Емкости из черных металлов (канистры, цистерны и т. д.)
Источник: kaktus.media
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