В некоторых медвузах КР уровень образования оставляет желать лучшего, — Минздрав

В некоторых медицинских вузах Кыргызстана уровень образования оставляет желать лучшего.

Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сказал замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев.

Он отметил, что в последнее время среди населения растет недовольство уровнем подготовки медицинских специалистов, окончивших местные вузы.

«Есть нарекания на работу молодых медицинских работников. Качество образования медработников не соответствуют должному уровню. Необходимо будет начать пересмотр деятельности вузов. Однозначно необходимо принимать меры, будут введены какие-то новшества», — отметил замминистра.

По его словам, лицензию медвузам выдает Минобразования, а Минздрав выдает «форму 06».

«В стране медиков готовят 22 вуза, из них 5 — государственные и 17 — частные. Я посетил частные вузы, в некоторых из них уровень образования оставляет желать лучшего. Минздравом в ближайшее время, возможно, будет создана комиссия. Если даже Минздрав будет отзывать форму 06 у них, то Министерству образования есть ли смысл давать им лицензии», — заявил он.

Источник: bulak.kg