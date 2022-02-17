Школы Кыргызстана получат компьютерное оборудование и оргтехнику

В настоящее время объявлен тендер и ведутся соответствующие закупочные процедуры.

Министерство образования и науки КР в рамках проекта «Образование для будущего», финансируемого Всемирным банком, предоставит 1 200 школам (56% от общего количество школ) и 8 педколледжам Кыргызстана компьютерное оборудование и оргтехнику.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в пакет поставляемого компьютерного оборудования и оргтехники для целевых школ входит: 20 персональных компьютеров, 6 проекторов, 2 сетевых коммутатора, источник бесперебойного питания (UPS) и МФУ (принтер+копир+сканер).

Всего по стране будет предоставлено 24 168 компьютеров, 7 208 проекторов, 2 408 сетевых коммутаторов (хаб), 1 208 многофункциональных устройств МФУ (принтер+копир+сканер) и ИБП (UPS). Кроме того, компьютерные классы в каждой школе (1200 школ) будут обеспечены столами для компьютеров, стульями и тумбочками для системных блоков.

«Удовлетворение технологических нужд школ создаст условия для современного и качественного обучения детей. В этой связи в целях поддержки учебного процесса с помощью технологий в рамках проекта будет разработан цифровой контент для 5-11 классов с упором на математику и естественно-научные предметы (физику, химию, биологию). Цифровые учебные материалы будут доступны всем школам Кыргызстана.

В настоящее время объявлен тендер и ведутся соответствующие закупочные процедуры. Поставка технического оборудования для 1200 школ и 8 педколледжей планируется на октябрь месяц 2022 года.

Булак: bulak.kg