Мигранты в Москве с утра до вечера стоят в очереди

Только мигранты знают об этих всех затруднениях.
Мигранты из стран Центральной Азии, в том числе и из Кыргызстана, вынуждены в Москве с утра до вечера стоять в очереди, чтобы пройти медицинский осмотр. Соответствующую фотографию опубликовала на своей странице в соцсети Нурайым Идирисова.
По ее словам, количество мигрантов в очереди доходит до 6 тысяч человек.
"Только мигранты знают об этих всех затруднениях. Ни посольство, ни власти, судя по всему, не ведают обо всем этом. Россия ужесточила миграционное законодательство. Например, с 1 марта введены новые медицинские требования. В соответствии с этим через каждый месяц, три месяца и ежегодно необходимо проходить медосмотр", - написала она.
Источник: vb.kg
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