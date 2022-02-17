Используем ли мы последний шанс избрать женщин-депутатов?

Такая ситуация, по словам политологов, складывается из-за нехватки финансов, которых у женщин куда меньше.
27 февраля в Кыргызстане пройдут повторные выборы в Жогорку Кенеш по двум одномандатным округам. Голосование пройдет в Свердловском и Первомайском районах. Используют ли кыргызстанцы последний шанс избрать женщин-депутатов?
Вопросы гендерного равенства в Кыргызстане всегда на повестке дня. Особенно актуальны они в период выборов. Но, если при пропорциональной избирательной системе квота для женщин учитывается, то по одномандатным округам, увы, этот момент проигнорирован.
Как показал осенний плебисцит, 54 депутата пришли в парламент по партийным спискам. 18 из них – женщины. Это 33 процента от общего числа народоизбранников. Гендерная квота соблюдена. Чего не скажешь про одномандатные избирательные округа. Из 300 кандидатов, вступивших в борьбу, представительниц прекрасной половины было лишь 20. И ни одна не пришла к финишу первой. Как итог, 34 новоизбранных нардепа – мужчины.
Такая ситуация, по словам политологов, складывается из-за нехватки финансов, которых у женщин куда меньше.
Предыдущий опыт показал, что в Жогорку Кенеш приходят исключительно состоятельные мужчины. Чтобы обойти мужчин по одномандатному округу, женщина должна быть, как минимум, миллионершей и не уступать им ни в чем.
Некоторые эксперты считают, что отсутствие женщин в парламенте связано и с тем, что они не могут соперничать с мужчинами в умении нарушать выборное законодательство, не хитрят, не подкупают избирателей и так далее.
27 февраля в Свердловском и Первомайском округах пройдут перевыборы. Всего за два мандата будут бороться 52 кандидата. Лишь четверть из них женщины. Но дадут ли им возможность представлять прекрасную половину человечества в Жогорку Кенеше? Большой вопрос!
Эксперты отмечают, чем больше женщин в парламенте, тем шире спектр проблем, включаемых в повестку дня. Наряду с прямой борьбой с гендерным неравенством, квоты позволяют чаще поднимать проблемы людей из социально-уязвимых групп: детей, пенсионеров, малообеспеченных и ЛОВЗ. Ведь женщины априори более чувствительны к этим важным темам.
Парламенту нужны женщины-депутаты! И чем больше будет их представительство в законодательном органе, тем лучше. Выиграют от этого все. В этом сходятся и эксперты-политологи, и простые граждане страны.
Источник: vb.kg
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