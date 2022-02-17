В КР разработана Национальная программа "Туберкулез-6" на пять лет

Разработкой программы "Туберкулез-6" занималась в течение года большая рабочая группа специалистов из 80 человек.

В обсуждении окончательного проекта программы, разработка которого велась под эгидой Национального центра фтизиатрии, участвовал заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

"Вопросы и проблемы туберкулеза выходят далеко за рамки системы здравоохранения. Борьба с этим тяжелым заболеванием, его профилактика - это общегосударственная проблема, а значит, требует активного участия, взаимодействия и принятия решений и другими министерствами и ведомствами, местными органами власти", - подчеркнул Эдиль Байсалов.

Как сказала VB.KG руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назира Артыкова, программа предусматривает межсекторальный подход в борьбе и профилактике этого заболевания, поскольку проблема туберкулеза не только медицинская. "В этой программе виден большой и кропотливый труд целой группы специалистов, в ней учтены рекомендации, сделанные при проведении международной оценки предыдущей программы "Туберкулез-5", - добавила Назира Артыкова.

"Значимость этой встречи была в том, чтобы еще раз обсудить программу "Туберкулез-6", которую мы принимаем на предстоящие пять лет, - сказала VB.KG главный специалист управления организации медицинской помощи и общественного здравоохранения Минздрава Нургуль Ибраева. - Программу уже можно рассматривать как финальный документ, который определяет цель, задачи, приоритеты государственной политики Кыргызстана, направленные на стабилизацию ситуации по туберкулезу и улучшение эпидемиологической картины в стране, особенно в условиях пандемии COVID-19".

Разработкой программы "Туберкулез-6" занималась в течение года большая рабочая группа специалистов из 80 человек. В процессе работы привлекались представители государственных органов управления, организаций здравоохранения, неправительственных организаций, экспертного сообщества, был организован активный диалог с международными партнерами по развитию - ВОЗ, USAID, GIZ, ПРООН, Глобальным фондом по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом.

Источник: vb.kg