В трех регионах России запретили работать мигрантам. Кыргызстанцев это не коснется

В посольстве Кыргызстана в России уверяют, что перечисленные ограничения не распространяются на граждан Кыргызской Республики.
В трех регионах России - Калужской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе - губернаторы приняли постановления, запрещающие мигрантам работать в сфере обслуживания - водителями такси, в общепите и отелях.
В посольстве Кыргызстана в России уверяют, что перечисленные ограничения не распространяются на граждан Кыргызской Республики.
"В соответствии с пунктом 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС, "государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим договором", говорится в заявлении посольства.
В посольстве также обратились к гражданам Кыргызстана - в случае возможных фактов отказа российских работодателей в трудоустройстве в указанных трех регионах России обращаться к ним.
Источник: kaktus.media
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