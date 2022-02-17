(Фото) В Джалал-Абаде «накрыли» два подпольных казино.

В Джалал-Абаде пресечена деятельность двух подпольных игорных заведений, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По ее данным, 15 февраля в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП по ст.219 ч. 1 УК КР (Организация или содержание притона для проведения азартных игр, проведение азартных игр) УК КР уголовного дела выявлена и пресечена незаконная подпольная игорная деятельность.

«Установлено, что граждане КР организовали незаконные подпольные игорные заведения, в которых представлена игра слотов для азартного проведения досуга под видом компьютерных игровых клубов. Указанное заведение ежедневно посещали до 70-80 человек», — сообщили в ГКНБ.

15 февраля с поличным задержаны организатор К.А.К. и администраторы Т.к А. и У.А.А, а также посетители в количестве 30 человек для выяснения обстоятельств их нахождения в указанном заведении.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные действия.









Источник: bulak.kg