(Фото) «Зерна риса»: Жизнь самого отдаленного региона Кыргызстана

«Зёрна риса». Выставка документальной фотографии расскажет, как фермеры в Баткене зарабатывают на жизнь.

15 февраля в 15:00 в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева состоялось открытие выставки документальной фотографии «Зерна риса». 80 работ фото документалиста Даниля Усманова поведают о выращивании риса в Баткене, о беспрестанном цикле фермерского труда, о жизни людей под жарким солнцем южного региона Кыргызcтaнa и oб инновационных решениях для улучшения производительности урожая риса.

«Зёрна риса» — стремление рассказать зрителям о том, как самый дальний регион Кыргызстана живет и развивается. «Документальная фотография — это один из самых сильных видов визуального сторителлинга, который понятен всем, у кого есть зрение.

«Нам удалось запечатлеть цепочку производства риса от снятия урожая и продажи до радостных событий в жизни баткенских фермеров», — говорит куратор выставки Акжибек Бейшебаева.

Она добавила, что экспозиция , прежде всего, рассказывает о жизни самого отдаленного региона в Кыргызстане.

«Возможно, не все там были и это отличный шанс увидеть, кто там живет. Люди будут иметь понимание того, кто выращивает рис, который мы едим. Документальный фуд сторителлинг — это отличный инструмент для рассказа о такой социальной теме»,- прокомментировала Акжибек Бейшебаева.

Особенностью выставки стал рис сорта «девзира», который зрители могли взять с собой и попробовать.

«Документальная фотография отличается тем, что ты берешь определенный промежуток времени и находишься там, на месте, больше узнаешь людей, снимаешь, складываешь историю. Мне кажется, люди не представляют, как выращивают рис у нас»,- поделился фотограф выставки Даниль Усманов.

Фотодокументалист Даниль Усманов осенью 2021 года жил с баткенскими рисоводами, чтобы запечатлеть весь процесс, начиная со снятия урожая, сушки риса, его очистки и заканчивая продажей. Даниль рассказал, что больше всего ему запомнились дороги с рисом. Удивился, что в Баткене кушают самсу с хлебом. «Народ был добрый. Было приятно, когда ты в поле, все собираются на обед и тебя тоже приглашают, неважно, откуда ты и куда идешь».

К каждой фотографии есть подписи, чтобы зрители могли понять, что происходит, какова история снимка. На выставку приехали 3 консультанта, фермеры из Баткена. Они сами выращивают рис и также консультируют других фермеров.

Выращивать рис в Баткенской области начали еще во времена Советского Союза. Потребность в хлопке уменьшилась, и фермерам пришлось осваивать новую культуру. С тех пор каждый год вдоль дороги, которая проходит через село Мин-Чынар, и ведет в Сохский анклав, люди сушат рис. Выглядит это впечатляюще. На протяжении всего пути, а это около 35 км, фермеры рассыпают рис для просушки, занимая половину дороги.

В Ак-Турпакском районе выращивают разные виды риса: «девзира», «андижан», «взрос», «лазурный». «Девзира»- капризный сорт, но Мухтар Ысаков, консультант по культивации риса, его выращивает и славится качеством своего урожая. Повара из Узбекистана специально заказывают рис из Ак-Турпакского района, чтобы приготовить свой знаменитый плов.

Базарным днем считается среда. Рисоводы и покупатели приезжают в место под названием «Торговый центр», чтобы купить рис. Там есть не только базар, но и чайхана. В этой чайхане можно попробовать плов из риса Мухтара Ысакова. Каждый год после сбора урожая рисоводы дают рис поварам для дегустации. Так узнают качество урожая.

Экспозиция поделена на несколько линий внутри одной большой истории. Например, есть фотозарисовка о рисоводах Тургунбеке и Чынгызе. Они состоят в фермерском кооперативе, собирают урожай, для которого использовали сбалансированное удобрение. Оно помогает сократить объемы выброса метана атмосферу. Сено от риса также собирают и используют для корма скота, для самана тандыра и других нужд. Переработанная рисовая шелуха тоже идет в дело — к примеру, ее используют для покрытия земли при играх.

Рисоводство — это тяжелое дело. Изо дня в день, с рассвета и до заката, с весны до осени фермеры занимаются только рисом. Зато осенью, когда урожай собран и продан, неустанных хлопот становится немного меньше и появляется возможность расслабиться. Начинается сезон тоев. Люди проводят свадьбы или поминки, а кто-то после тяжелого сезона едет отдыхать в санаторий. На деньги, заработанные от продажи риса, фермеры живут весь год. Красочные фотографии с игры улак тартыш — один из примеров того, как рисоводы умеют отдохнуть после тяжелого труда.

Кто-то мечтает переехать в город и заняться другим делом. Тем не менее, есть молодежь, которой нравится заниматься рисоводством. Они увлечены этим делом и стараются перенять все секреты выращивания риса у старшего поколения. Выставка документальной фотографии «Зерна риса» — это стремление рассказать зрителям о том, как Баткен, самый дальний регион Кыргызстана, живет и развивается.

Выставка проходит при поддержке кыргызско-германо швейцарской программой «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР», реализуемой GIZ и финансируемой Правительствами Германии и Швейцарии.

По окончанию выставки, будет создан диджитал альбом, чтобы те, кто не успел прийти, смогли посмотреть онлайн.

Выставка продлится до 3 марта в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Источник: reporter.kg