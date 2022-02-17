ГНКБ нашел телефонного-террориста, который сообщил о бомбе в ТЦ «Ред Центр»

В настоящее время ГКНБ КР совместно с СИН при МЮ КР запланированы обысковые мероприятия в исправительных колониях на предмет обнаружения запрещенных предметов.

На абонентский номер одного из работников ТЦ «Ред Центр» 31 января поступило заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, отправитель анонимного сообщения идентифицирован как гражданин КР З.Д.К, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний СИН при МЮ КР.

ГКНБ КР по данному факту материалы зарегистрированы в ЕРП, начато досудебное производство по ст.259 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР, проводятся следственные мероприятия. Также ведется подсчет нанесенного материального ущерба.

В настоящее время ГКНБ КР совместно с СИН при МЮ КР запланированы обысковые мероприятия в исправительных колониях на предмет обнаружения запрещенных предметов.

Источник: reporter.kg