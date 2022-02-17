В РФ на могильных плитах используют фото Барак Обамы и Дональда Трампа

В РФ на могильных плитах используют фото Барак Обамы и Дональда Трампа

В Ивановской области РФ местное ритуальное агентство использовало для своей рекламы фотографии экс-президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщило издание "Русская смерть" на своей странице в соцсетях.



Источник: vb.kg