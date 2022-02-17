УЦА, Кыргызгидромет, МЧС изучили влияние выхлопных газов на воздух Бишкека

Загрязнение воздуха возможно держать под контролем, что требует постоянного мониторинга.

УЦА, Кыргызгидромет, МЧС провели исследование о влиянии выхлопных газов на качество воздуха в Бишкеке, сообщает отдел по развитию и связям с общественностью Университета Центральной Азии (УЦА).

Согласно результатам исследования, проведенного доктором Роем Сайдлом и доктором Эркином Исаевым – исследователем УЦА, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха Бишкека являются автомобильные выхлопные газы, выбросы ТЭЦ и отопление частного сектора, где используется в основном уголь и другие горючие вещества. До недавнего времени из-за отсутствия данных, было довольно сложно определить вклад каждого конкретного источника.

Исследователи УЦА совместно с коллегами из Кыргызгидромет и МЧС КР анализировали влияние выхлопных газов от транспорта на загрязнение воздуха Бишкека с 2015 по 2020 годы. Карантин, связанный с пандемией COVID-19, введенный в Кыргызстане в марте 2020 года, помог составить более точную картину загрязнения в городе. По словам доктора Эркина Исаева, "эта пара месяцев после введения ограничений, коснувшихся, в первую очередь, общественного и частного транспорта, дала нам возможность провести измерения, которые до карантина считались невозможными".

Во время карантина уровни опасных микрочастиц PM2,5, представляющих наибольшую угрозу для организма человека, снизились на 54%. РМ2,5 – это плавающие в воздухе микроскопические частицы размером не более 2.5 микрон, что обуславливает их название. Биологических барьеров для них не существует, и поэтому PM2.5 легко попадают в кровоток, нанося серьезный вред не только дыхательной, но и сердечно-сосудистой системам.

На основании данных исследования УЦА, можно говорить о том, что в значительной степени загрязнение воздуха в городе Бишкека обусловлено автотранспортом. Помимо этого, исследование рассматривает так называемые "островки тепла", то есть повышение температуры воздуха в урбанизированных районах. Существование подобных "островков тепла" усугубляет еще одно атмосферное явление – инверсии температуры воздуха над Бишкеком с формированием задерживающего слоя теплого воздуха в виде купола над городом. Инверсии температуры также вносят свой вклад в загрязнение воздушного бассейна города: жители Бишкека дышат плотным концентратом из загрязняющих атмосферу веществ.

Загрязнение воздуха возможно держать под контролем, что требует постоянного мониторинга. С 2021 года "Кыргызгидромет" осуществляет мониторинг твердых частиц PM2,5 с помощью 50 датчиков, размещенных по всему Бишкеку. В будущем агентство планирует установить еще четыре станции мониторинга качества воздуха для измерения атмосферных загрязнителей, включая оксиды азота, окись углерода, диоксид серы и других веществ.

Все эти атмосферные загрязнители токсичны и образуются, в основном, при сжигании твердых видов топлива (таких как, уголь) или же попадают в атмосферу с выхлопными газами автомобилей. Оксиды азота образуются при сжигании угля на ТЭЦ или промышленных предприятиях, входят в состав выхлопных газов автомобилей и вызывают дефицит кислорода в тканях, воздействуют на центральную нервную систему и иммунную систему. Оксид углерода (CO) и диоксид серы (SO2) попадают в атмосферу в основном с автомобильными выхлопными газами, выбросами промышленных предприятий и ТЭЦ, работающих на ископаемом топливе, и также относятся к высокотоксичным веществам. Формальдегид (НСОН) образуется при неполном сгорании жидкого топлива (прежде всего от транспортных средств), вызывает тяжелые аллергические реакции и опосредованно влияет на мутации генов.

Исследование было проведено учеными Института исследования горных сообществ УЦА (ИИГС) при участии МЧС Кыргызской Республики и Агентства по гидрометеорологии при МЧС (Кыргызгидромет). В ноябре 2021 года ИИГС подписал Меморандум о сотрудничестве с Правительством Кыргызстана для проведения совместных исследований в области глобального потепления и изменения климата, снижения риска бедствий, загрязнения и качества воздуха, наблюдения за ледниками, водной безопасности, энергетики, устойчивого развития.



Источник: vb.kg