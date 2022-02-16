Кыргызстан и Казахстан усилят борьбу с оборотом «серых сертификатов»

Меры по отмене таких документов будут приниматься в течение одного дня, при том, что ранее сроки не были регламентированы.
В Алматы в рамках первого заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Казахстаном подписан План мероприятий по пресечению регистрации и распространения документов об оценке соответствия, выданных с нарушениями.
Как сообщила пресс-служба Минэкономики, план направлен на оперативное информационное взаимодействие по выданным документам об оценке (подтверждению) соответствия и принятие мер по выявленным нарушениям.
Стороны договорились об обмене информацией по сертификатам и декларациям, выданным с нарушениями (без проведения испытаний).
Меры по отмене таких документов будут приниматься в течение одного дня, при том, что ранее сроки не были регламентированы.
От кыргызской стороны документ подписал замминистра экономики и коммерции КР Эльдар Алишеров, от казахстанской — председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Арман Абенов.
«Реализации Плана позволит усилить борьбу с оборотом «серых сертификатов» и предотвратить появления на рынке опасной продукции, несоответствующей установленным требованиям», — отметили в ведомстве.
Источник: bulak.kg
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