Кыргызстан и Казахстан усилят борьбу с оборотом «серых сертификатов»

Меры по отмене таких документов будут приниматься в течение одного дня, при том, что ранее сроки не были регламентированы.

В Алматы в рамках первого заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Казахстаном подписан План мероприятий по пресечению регистрации и распространения документов об оценке соответствия, выданных с нарушениями.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, план направлен на оперативное информационное взаимодействие по выданным документам об оценке (подтверждению) соответствия и принятие мер по выявленным нарушениям.

Стороны договорились об обмене информацией по сертификатам и декларациям, выданным с нарушениями (без проведения испытаний).

Меры по отмене таких документов будут приниматься в течение одного дня, при том, что ранее сроки не были регламентированы.

От кыргызской стороны документ подписал замминистра экономики и коммерции КР Эльдар Алишеров, от казахстанской — председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Арман Абенов.

«Реализации Плана позволит усилить борьбу с оборотом «серых сертификатов» и предотвратить появления на рынке опасной продукции, несоответствующей установленным требованиям», — отметили в ведомстве.

Источник: bulak.kg