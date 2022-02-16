Фальшивые справки об отсутствии COVID-19. В деле фигурирует лаборатория «Медикана Плюс»

Фальшивые справки выдавались на бланках с логотипом лаборатории “Медикана Плюс”.

На юге Кыргызстана в течение нескольких месяцев мошенники продавали фальшивые электронные справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Вчера ГКНБ сообщил о задержании ключевого участника данной нелегальной схемы. По данным источников Reporter.kg, в материалах дела, кроме единственного подозреваемого о котором сообщил ГКНБ, фигурирует лаборатория “Медикана Плюс”.

По данным источников, жертвами мошенников, в основном становились те, кто собирался пересечь наземную границу с Узбекистаном. Цена вопроса – 3 тысячи сомов. После оплаты этой суммы, человек без медицинских исследований и документов получал справку об отсутствии у него коронавируса. Обман, как правило, обнаруживался уже на границе при проверке подлинности сертификата.

Фальшивые справки выдавались на бланках с логотипом лаборатории “Медикана Плюс”. Лаборатория, кстати подключена к системе «Путешестуй без COVID. На первый взгляд фальшивые электронные сертификаты ничем не отличались от настоящих.

“К нам неоднократно обращались люди, жалуясь, что не могут пройти регистрацию в другой стране из-за проблем с ПЦР-тестом, который был выдан якобы нашей лабораторией. Правда, на проверку выяснялось, что никто из обратившихся не проходил у нас медицинских исследований”, — рассказала Reporter.kg заведующая медицинской лабораторией “Медикана плюс” в Оше Гульзат Абдылдаева.

По ее словам, лаборатория и сама стала жертвой мошенников, и именно руководство лаборатории обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

“Мошенники, используя Word или другие программы вписывали нужные им имена. На каждом бланке есть индивидуальный цифровой код, вбивая который в базу, появляется информация о человеке, который обратился к нам. При проверке оказалось, что люди, имея на руках справку от нашей лаборатории, у нас никогда не были. В базе при сканировании выходили другие имена пациентов”, — продолжила Гульзат Абдылдаева.

Она рассказала, что в лаборатории давно знали, об использовании их бланков мошенниками, однако к активным действиям приступили недавно, когда жалобы участились.

“Я не понимаю людей, которые покупают у мошенников подделки, зная, что на границе с липовыми справками могут возникнуть проблемы”, — продолжила Гульзат Абдылдаева.

Сейчас органы ГКНБ продолжают расследование. В том числе проверяется причастность к делу сотрудников диагностических лабораторий.

В «Медикана Плюс» отрицают возможность, что их действующие или бывшие сотрудники могут быть причастны к истории с поддельными результатами ПЦР-тестов.

В Кыргызстане это не первый случай фальшивых сертификатов.

Так, мошенников, занимающихся изготовлением поддельных результатов ПЦР-анализов, ранее ловили в Чуйской и Таласской областях.

Источник: reporter.kg