Тазабек Икрамов предложил дополнить школьную форму национальным калпаком

"Это прославит наш национальный головной убор"

Тазабек Икрамов предложил дополнить школьную форму национальным калпаком

Депутат ЖК Тазабек Икрамов предложил дополнить школьную форму национальным калпаком. Об этом он заявил сегодня на заседании ЖК во время обсуждения кандидатуры Алмазбека Бейшеналиева на пост министра образования и науки.

По словам Икрамова, нужно сделать несколько видов калпака для начальных, средних и старших классов.

"Это прославит наш национальный головной убор", - сказал он.



Источник: vb.kg