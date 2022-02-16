Мамат Айбалаев: Продавший землю Кыргызстана человек должен расцениваться как предатель, необходимо его наказать!

Продавший землю Кыргызстана человек должен расцениваться как предатель, необходимо его наказать.



— Исмаил Исаков внезапно сделался экспертом по вопросам границ. Внушают ли доверия его слова?

— О взглядах, мыслях, политическом уровне Исакова мы узнали в 1999 году, когда враги напали на Баткенский район. Тогда мы хорошо поняли, каков профессиональный уровень руководителей кыргызской армии. Враги уничтожили 52 наших бойцов. Руководители армии были уволены.

— Господин Мамат, в отношении Адахана Мадумарова возбудили уголовное дело по статье «Измена». Власть пошла на это, чтобы отменить подписанный им протокол?

— Продавший землю Кыргызстана человек должен расцениваться как предатель, необходимо его наказать.

Протокол будет отменен только тогда, когда участок между Торт-Кочо и селом Кок-Таш будет признан территорией Кыргызстана.

— Здесь Жениш Разаков больше провинился, нежели Адахан Мадумаров. Почему в отношении него не возбуждено уголовное дело? Говорят, что он заставил подписать документ, по которому кыргызские земли признаются таджикскими.

— Разаков провинился не меньше Мадумарова. Вина Разакова полностью будет доказана, если прокуратура, органы внутренних дел проведут проверку, наряду с жителями приграничных сел, таких как Кок-Таш, Самаркандек, Кызыл-Бел и т.д. Еще одна его вина заключается в том, что он позволил стрелять по жителям села Ак-Сай, когда они преградили дорогу жителям Воруха.

Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 16.02.2022 / стр. 7