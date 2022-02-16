Где вы, соотечественники?

Вместе с тем 76 тысяч кыргызстанцев не могут вернуться в Россию, так как попали в черный список.

Из-за безработицы в стране и экономических трудностей на сегодняшний день более 1 млн соотечественников живут за границей, трудятся там. К сожалению, волна внешней миграции с годами только усиливается.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в данное время за границей находятся 1 млн 188 тысяч соотечественников. Из них 1 млн 63 тысячи человек находятся в России, в Казахстане – 30 тысяч, в Турции – 20 тысяч, в США и арабских странах – 10 тысяч, в Германии, Канаде, Италии – 6 тысяч, в Южной Корее – 5 тысяч. Вместе с тем 76 тысяч кыргызстанцев не могут вернуться в Россию, так как попали в черный список.

Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 16.02.2022 / стр. 11