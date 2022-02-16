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Подробности Общество Просмотров: 27

В КР в январе на пенсии и пособия было выделено 4,5 миллиарда сомов

Финансирование пенсий и пособий за январь 2022 года составило 4 миллиарда 511,2 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда. В разрезе по городам и областям: город Бишкек -726,2 миллиона сомов

Чуйская область - 685,3 миллиона сомов

Нарынская область - 362,4 миллиона сомов

Иссык-Кульская область - 410,9 миллиона сомов

Таласская область - 188,1 миллиона сомов

город Ош - 160,8 миллиона сомов

Ошская область - 831 миллион сомов

Баткенская область - 362,9 миллиона сомов

Джалал-Абадская область - 783,5 миллиона сомов

Источник: vb.kg