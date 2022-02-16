В КР в январе на пенсии и пособия было выделено 4,5 миллиарда сомов

Финансирование пенсий и пособий за январь 2022 года составило 4 миллиарда 511,2 миллиона сомов.
Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда.
В разрезе по городам и областям:
- город Бишкек -726,2 миллиона сомов
- Чуйская область - 685,3 миллиона сомов
- Нарынская область - 362,4 миллиона сомов
- Иссык-Кульская область - 410,9 миллиона сомов
- Таласская область - 188,1 миллиона сомов
- город Ош - 160,8 миллиона сомов
- Ошская область - 831 миллион сомов
- Баткенская область - 362,9 миллиона сомов
- Джалал-Абадская область - 783,5 миллиона сомов
Источник: vb.kg
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