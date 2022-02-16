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В КР в январе на пенсии и пособия было выделено 4,5 миллиарда сомов

Финансирование пенсий и пособий за январь 2022 года составило 4 миллиарда 511,2 миллиона сомов.

Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда.

В разрезе по городам и областям:

  • город Бишкек -726,2 миллиона сомов
  • Чуйская область - 685,3 миллиона сомов
  • Нарынская область - 362,4 миллиона сомов
  • Иссык-Кульская область - 410,9 миллиона сомов
  • Таласская область - 188,1 миллиона сомов
  • город Ош - 160,8 миллиона сомов
  • Ошская область - 831 миллион сомов
  • Баткенская область - 362,9 миллиона сомов
  • Джалал-Абадская область - 783,5 миллиона сомов


    Источник: vb.kg

           

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