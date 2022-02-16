Внимание! Регистрация на ОРТ-2022 уже началась

Регистрация для участия в общереспубликанском тестировании стартовала 14 февраля.
Об этом сегодня, 16 февраля, на пресс-конференции сообщил начальник управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев.
По его словам, прием заявок завершится 7 апреля.
"Зарегистрироваться на ОРТ можно как в онлайн-режиме на сайте www.testing.kg, так и в традиционном режиме. В этом году школы оканчивают порядка 68 тыс. выпускников 11-х классов.
Сдать ОРТ необходимо тем, кто хочет продолжить обучение в вузах.
Как показывает практика, тестирование проходят 40-45 тыс. человек. Принять участие в ОРТ могут и выпускники прошлых лет, и служившие в армии. Для тех, кто учится за границей и может опоздать на само тестирование, будет организовано тестирование в дополнительный день", - отметил представитель Минобразования.
ОРТ по традиции проводит Центр оценки образования и методов обучения.
Директор ЦООМО Чынара Батракеева сообщила, что ОРТ планируется провести 23-28 мая.
По ее словам, для того чтобы зарегистрироваться и пройти тестирование абитуриент обязан иметь паспорт, если ему уже исполнилось 16 лет, в противном случае он не сможет принять участие в ОРТ.
Выпускники прошлых лет должны иметь свидетельство о получении среднего образования. Также необходимы фотографии и в электронном виде в том числе.
"Для открытия личного кабинета используется номер телефона абитуриента. Он и будет логином для входа в личный кабинет. Поэтому номер телефона ни в коем случае менять нельзя", - отметила Батракеева.
Она сообщила, что в каждом районном и городском отделах образования назначены ответственные за регистрацию. Им будут открыты личные кабинеты, в которых будут открыты личные кабинеты абитуриентов. Пароль от личных кабинетов абитуриентов будут выдавать ответственные.
Cтоимость основного тестирования - 370 сомов. Каждый предметный тест также стоит 370 сомов. Оплата производится через банки, однако глава ЦООМО советует производить оплату через "РСК Банк", с которым имеется соглашение, там не надо открывать счета.
"У сдавших дополнительные предметные тесты преимущество при поступлении в вуз перед тем, кто их не сдавал. Для поступления на медицинские специальности необходимо обязательно сдать тесты по химии и биологии", - напомнила Батракеева.
На вопросы о пороговом балле Усеналиев ответил, что он пока остается на прежнем уровне - 110, но окончательно решение будет принято на коллегии Минобразования.
"Надо учитывать, что 110 баллов равны оценке "3". Пороговый балл надо поднимать. Но есть специальности, для которых не надо сдавать ОРТ", - добавил он.
Начальник управления также напомнил, что в этом году обучение у 11-х классов завершается 8 июня. 9 июня будут вручены аттестаты.
Источник: Kaktus.media
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