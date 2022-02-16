Депутаты ЖК одобрили кандидатуру Бейшеналиева на пост министра образования и науки

Информацию о кандидате представил постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.
Депутаты Жогорку Кенеша на заседании рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение Алмазбека Бейшеналиева на должность министра образования и науки.
Информацию о кандидате представил постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.
В ходе обсуждения депутат Чынгыз Айдарбеков отметил, что развитие государства зависит от качества образования. По его словам, необходимо проанализировать все законы в сфере образования и разработать документ, который отвечает требованиям времени, упростить порядок проведения аккредитации и лицензирования образовательных учреждений.
Кандидат на должность министра образования и науки ответил, что законопроект об образовании пройдет широкое общественное обсуждение.
Депутат Чынгыз Ажибаев отметил, что Министерству образования и науки необходимо пересмотреть школьную учебную программу. Депутат Нурбек Алимбеков обозначил, что Минобразования должно провести анализ потребности в строительстве школ в каждом регионе и на основании которого планировать строительство учебных заведений. Вопрос о повышении качества образования обозначил также депутат Алтынбек Сулайманов.
По итогам обсуждения Жогорку Кенеш дал согласие на назначение Алмазбека Бейшеналиева на должность министра образования и науки.
Напомним, 14 февраля президент подписал указ о назначении Алмазбека Бейшеналиева главой Минобразования.
Бейшеналиев в 2020-2021 годах занимал пост министра образования. После его освободили от должности и назначили послом в Швейцарию и одновременно постоянным представителем республики при ООН и других международных организациях со штаб-квартирами в Женеве.
Источник: bulak.kg
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