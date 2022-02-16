Кыргызстан и США обсудили проект плана военного сотрудничества на ближайшие пять лет

В ходе заседания стороны представили приоритетные предложения по военному сотрудничеству и обсудили вопросы совместного плана.

Сегодня, 15 февраля, в Бишкеке состоялось заседание рабочей группы по обсуждению проекта плана военного сотрудничества между Кыргызстаном и США на пять лет. Участие приняли представители МЧС, Минобороны, погранслужбы ГКНБ Кыргызстана.

С американской стороны приняли участие представители Национальной гвардии штата Монтана, Центрального командования Вооруженных сил США.

Фото: пресс-служба МЧС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, целью данного заседания является разработка проекта программы сотрудничества между военными ведомствами Кыргызстана и ВС США, которая укрепит двусторонние отношения и сотрудничество по безопасности для наращивания возможностей и потенциала партнерства.

В ходе заседания стороны представили приоритетные предложения по военному сотрудничеству и обсудили вопросы совместного плана.



Источник: kaktus.media