Кыргызстан и США обсудили проект плана военного сотрудничества на ближайшие пять лет

В ходе заседания стороны представили приоритетные предложения по военному сотрудничеству и обсудили вопросы совместного плана.
Сегодня, 15 февраля, в Бишкеке состоялось заседание рабочей группы по обсуждению проекта плана военного сотрудничества между Кыргызстаном и США на пять лет. Участие приняли представители МЧС, Минобороны, погранслужбы ГКНБ Кыргызстана.
С американской стороны приняли участие представители Национальной гвардии штата Монтана, Центрального командования Вооруженных сил США.
Фото: пресс-служба МЧС.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, целью данного заседания является разработка проекта программы сотрудничества между военными ведомствами Кыргызстана и ВС США, которая укрепит двусторонние отношения и сотрудничество по безопасности для наращивания возможностей и потенциала партнерства.
В ходе заседания стороны представили приоритетные предложения по военному сотрудничеству и обсудили вопросы совместного плана.
Источник: kaktus.media
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