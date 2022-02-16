Посольство обратилось к кыргызстанцам в Украине

Посольство поддерживает постоянную связь с кыргызстанцами, которые обращаются за информационной поддержкой.
Посольство КР в Украине внимательно следит за развитием событий в стране пребывания и продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Посольство поддерживает постоянную связь с кыргызстанцами, которые обращаются за информационной поддержкой. Для получения достоверной информации по ситуации рекомендуется, в первую очередь, следить за официальной информацией и заявлениями властей Украины.
Сообщается, что "в случае необходимости, граждане Кыргызстана и их семьи, которые сейчас находятся в Украине, могут самостоятельно покинуть страну коммерческими авиарейсами".
Для обращений граждан работает телефон горячей линии: +38 099 757 34 13 (звонки и WhatsApp).
Источник: kaktus.media
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