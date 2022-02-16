В Баткене состоялась встреча топографических групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы
В период с 10 по 15 февраля в городе Баткен состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Как сообщила пресс-служба Кабмина, стороны обменялись мнениями о прохождении линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и согласились продолжить обсуждение на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.
Источник: kg.akipress.org
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