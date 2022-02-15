(Фото) Садыр Жапаров лично протестировал первый отечественный автобус

На сегодняшний день завершен выпуск тестового образца городского пассажирского автотранспорта, оснащенного дизельным двигателем стандарта Евро 5 с высоким классом очищения выхлопных газов.

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью предприятия ОсОО «Белес.kg», которое занимается сборкой отечественных автобусов.

Как сообщает пресс-служба президента, предприятие прошло освидетельствование со стороны Общества автомобильных инженеров «SAE» (США), присвоившего «Белес.kg» универсальный идентификационный код ТС — WMI Code K59, что стало ключом по организации производства и сотрудничества с мировыми компаниями.

Для реализации пилотного проекта налажены тесные связи с партнерами и заключены договора по поставкам комплектующих деталей с рядом зарубежных компаний: DAF Components (Нидерланды), ZF Friedrichshafen AG (Германия), НПП ИТЭЛМА (Россия) и SSAB (Швеция).

В пресс-службе отметили, что полная сборка, начиная с нуля, производится силами кыргызских специалистов и поэтому автобус можно полноценно называть отечественным продуктом.





На сегодняшний день завершен выпуск тестового образца городского пассажирского автотранспорта, оснащенного дизельным двигателем стандарта Евро 5 с высоким классом очищения выхлопных газов. В ближайшие дни образец готовится к отправке за пределы Кыргызстана для прохождения лабораторно-полигонных испытаний, после завершения которых планируется производство в промышленных масштабах.

Учитывая актуальность экологичного транспорта в мире и сложившуюся ситуацию с загрязнением воздуха в Бишкеке, компания решила выпустить следующий тестовый образец с электродвигателем.





Как отметили представители «Белес.kg», проект направлен на создание отечественного автопрома, ориентированного на внутренний и внешний рынки. Предполагается, что данное производство повлечет за собой мультипликативный эффект, задействуя множество смежных производств и создавая дополнительные рабочие места в стране.

Садыр Жапаров, сев за руль, лично протестировал первый отечественный автобус. Он отметил важность создания надежных автобусов, отвечающим всем современных требованиям по качеству, безопасности и комфорту для пассажиров. По его словам, реализация подобных проектов решит ряд социальных и экологических проблем в стране.





Президент отметил, что в целях поддержки отечественных производителей государством будет закуплена первоначальная партия из 10 автобусов, выпущенных на данном предприятии. В случае успешной эксплуатации этих транспортных средств будет рассмотрен вопрос тесного сотрудничества с заводом на постоянной основе.