Легализация тонировки. На что направят вырученные средства?

Мы решили, раз мы не можем побороть подполье, то лучше сделать, как в Таджикистане.
Глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал, на что планируется направить вырученные с легализации тонировки средства.
По его словам, если депутаты проект будет принят, то половина вырученных средств будут направлены на покупку современных инвалидных колясок для лиц с ОВЗ и другое оборудование, а вторая половина — на строительство ГЭС «Камбар-Ата 1».
«Мы решили, раз мы не можем побороть подполье, то лучше сделать, как в Таджикистане. Там дали возможность сделать тонировку за $500. Деньги они направили на строительство Рогунской ГЭС», — сказал Жапаров.
Источник: bulak.kg
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