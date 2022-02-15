«Все-таки многолетий опыт в НПО даёт о себе знать», — Жапаров про Байсалова

Он отметил, что если дать Байсалову время, из него выйдет хороший руководитель республиканского уровня.
Там, где есть работа, всегда есть критика. Так прокомментировал работу и критику в отношении своего заместителя Эдиля Байсалова глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.
«Я думаю, что у него достаточно большой потенциал. Надеюсь, если он чуть-чуть научится управлять эмоциями… все таки многолетий опыт в НПО даёт о себе знать. А так, надеюсь, он идёт в правильном направлении. Я, например, сильно ощущаю его поддержку по многим вопросам», — сказал он.
Он отметил, что если дать Байсалову время, из него выйдет хороший руководитель республиканского уровня.
Источник: reporter.kg
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