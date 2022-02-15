Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 21

Акылбек Жапаров рассказал, почему разочарован в Атамбаеве

Он рассказал, что бывший президент брал слишком большие внешние займы, при этом не предусматривая из каких источников их погашать.

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции рассказал, что политика бывшего президента Алмазбека Атамбаева по внешним зайсмам, стала причиной разлада между политиками.

«Я был разочарован Алмазбеком Атамбаевым и мы не смогли договориться. В итоге я ушел из министерства финансов», — рассказал Акылбек Жапаров.

Он рассказал, что бывший президент брал слишком большие внешние займы, при этом не предусматривая из каких источников их погашать.

«Пришло время пиковых выплат по кредитам. В этом году мы должны выплатить 40 млрд сомов, в следующем году будет еще больше. Алмазбек Атамбаев брал огромные кредиты, но объекты, на которые брали деньги не приносят денег.  ТЭЦ не приносит доход, Датка Кемин тоже. Я ушел из Минфина, потому что мы так и не договорились, как избавиться от внешнего долга», — рассказал Жапаров.


Источник: reporter.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить