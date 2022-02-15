Акылбек Жапаров рассказал, почему разочарован в Атамбаеве

Он рассказал, что бывший президент брал слишком большие внешние займы, при этом не предусматривая из каких источников их погашать.

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции рассказал, что политика бывшего президента Алмазбека Атамбаева по внешним зайсмам, стала причиной разлада между политиками.

«Я был разочарован Алмазбеком Атамбаевым и мы не смогли договориться. В итоге я ушел из министерства финансов», — рассказал Акылбек Жапаров.

Он рассказал, что бывший президент брал слишком большие внешние займы, при этом не предусматривая из каких источников их погашать.

«Пришло время пиковых выплат по кредитам. В этом году мы должны выплатить 40 млрд сомов, в следующем году будет еще больше. Алмазбек Атамбаев брал огромные кредиты, но объекты, на которые брали деньги не приносят денег. ТЭЦ не приносит доход, Датка Кемин тоже. Я ушел из Минфина, потому что мы так и не договорились, как избавиться от внешнего долга», — рассказал Жапаров.



Источник: reporter.kg