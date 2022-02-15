Акылбек Жапаров: До 15 марта переговоры по Кумтору будут завершены

Когда мы ввели внешнее управление, то на руднике оказалось всего лишь 48 тысяч долларов.
С конца февраля до 15 марта переговоры по Кумтору с "Центеррой" будут завершены. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
По его словам, об итогах переговоров объявит сам президент.
"Когда мы ввели внешнее управление, то на руднике оказалось всего лишь 48 тысяч долларов. Руководство "Центерры" держали все деньги за границей. Они надеялись, что рано или поздно рудник заберут", - сказал он.
Источник: vb.kg
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