ГКНБ: За дачу взятки задержан гражданин Таджикистана

В Бишкеке задержан гражданин Таджикистана за дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения попал гражданин Таджикистана Ч.М., 1994 г.р., уроженец с.Ч.Балхи, Хатлонской области РТ, с 2019 года по настоящее время осуществляющий трудовую деятельность без каких-либо разрешительных документов.

Установлено, что задержанный на территории КР пребывает с 06.07.2019 года, он прилетел авиасообщением Душанбе - Бишкек по приглашению уроженца РТ, гражданина РФ Х.Ш.А., 1988 г.р.

В этой связи 9 февраля 2022 года Ч.М. был приглашен в ГКНБ КР для проведения соответствующих мероприятий. В ходе опроса Ч.М. сообщил, что он осуществляет трудовую деятельность в ТЦ "Мега центр" без каких-либо разрешительных документов, при этом он попросил не выдворять его и в качестве взятки предложил должностному лицу денежные средства.

Так, 10 февраля 2022 года данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признаку преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 ("Дача взятки") УК КР.

11 февраля 2022 года сотрудниками ГКНБ Ч.М. задержан при даче части денежных средств должностному лицу в качестве покровительства.

Для справки

Согласно Закону "О миграции", для привлечения иностранного гражданина работодателю необходимо иметь разрешение для привлечения на работу иностранного гражданина, согласно выданной квоте Миграционной службой, на основании которой иностранный гражданин должен получить "разрешение на работу". Кроме этого, иностранный гражданин получает разрешение на работу согласно категории визы и ее срока.



Источник: vb.kg