Садыр Жапаров сделал обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана

Президент Садыр Жапаров сделал обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.

Пресс-служба администрации главы государства распространила текст обращения.

«Уважаемые ветераны боевых действий в Демократической Республике Афганистан! Боевые друзья! Товарищи солдаты и сержанты, офицеры и генералы! Уважаемые соотечественники!

Ежегодно 15 февраля мы, следуя исторической традиции, отмечаем День памяти погибших и чествования здравствующих «воинов-афганцев».

Война в Афганистане, длившаяся с участием личного состава 40-й армии Вооружённых Сил СССР девять лет, один месяц и девятнадцать дней, закончилась 33 года тому назад.

За годы пребывания за рубежом советские войска участвовали в четырёхстах шестнадцати широкомасштабных плановых операциях. Их подавляющее большинство заканчивалось для воинских подразделений СССР успешно, несмотря на то, что оказывалось упорное сопротивление на подготовленных оборонительных рубежах. В основу планирования и ведения боевых действий был положен важнейший принцип — не допускать потерь, беречь людей.

К сожалению, этот затяжной конфликт стал не единственным тяжелым испытанием, выпавшим на долю нашего народа. «Афганский синдром» снова напомнил о себе через десять лет, когда над независимой Кыргызской Республикой нависла очередная смертельная угроза — международный терроризм, вероломно посягнувший на рубежи нашего государства. И вновь первыми на призыв о защите Родины в разгар баткенских событий откликнулись именно воины-«афганцы». Их боевая закалка, опыт и моральная стойкость оказались и на этот раз бесценны в пустынном высокогорье Баткена.

В эти дни наше общество с пониманием и уважением относится к воинам-интернационалистам, отдавая дань их героическому подвигу.

Дорогие воины-«афганцы»!

Сердечно поздравляю вас с 33-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов.

Выражаю надежду на то, что вы, достойно пройдя тяжелые и жестокие испытания тех далеких лет, будете и впредь служить примером бесценного боевого опыта для Вооруженных Сил Кыргызской Республики», — говорится в обращении.

Источник: bulak.kg