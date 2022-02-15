Айгуль Жапарова: Мы будем поддерживать врачей, которые борются с детской онкологией

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, ежегодно в Кыргызстане выявляются более 150 детей с онкозаболеваниями.

На мероприятии, посвященном Международному дню детей больных раком, приняла участие первая леди Айгуль Жапарова. Она поблагодарила врачей онкологов.

«Такие круглые столы необходимо проводить и уделять внимание проблеме детской онкологии. Если мы будем лечить рак на ранней стадии, то в 70% случаев он излечим. Для этого мы будем прилагать много усилий. Мы будем поддерживать врачей, которые борются с детской онкологией. И только так мы можем помочь детям», – сказала Жапарова.

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, ежегодно в Кыргызстане выявляются более 150 детей с онкозаболеваниями.

По его словам, целью мероприятия является повышение осведомлённости о раке как об одном из самых серьезных заболеваний, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания у детей.

Источник: reporter.kg