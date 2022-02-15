Прямой эфир пресс-конференции Акылбека Жапарова

Акылбек Жапаров подведет итоги 2021 года и обозначит планы на текущий год.

В Бишкеке в здании ОТРК 15 февраля проходит пресс-конференция председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

На месте представители СМИ.

Акылбек Жапаров подведет итоги 2021 года и обозначит планы на текущий год.