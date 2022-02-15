Более 22 млн сомов поступило в фонды кандидатов на повторных выборах в ЖК

При этом, предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов не может превышать 10 000 000 сомов.

В Кыргызстане в избирательные фонды кандидатов в депутаты ЖК на повторных выборах поступило 22 915 975 сомов, сообщает пресс-служба ЦИК.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК представила информацию о финансировании избирательных фондов кандидатов по Первомайскому и Свердловскому одномандатным избирательным округам, участвующих в повторных выборах депутатов, назначенных на 27 февраля 2022 года.

Согласно сведениям, полученным из банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", на специальные счета избирательных фондов кандидатов на 13 февраля 2022 года поступило денежных средств в общей сумме 22 915 975 сомов. На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов кандидатов, было израсходовано 16 942 968 сомов.

Согласно законодательным нормам, избирательные фонды кандидатов по одномандатным округам могут формироваться за счет следующих денежных средств:

собственные средства кандидата, которые не могут превышать 150 000 сом;

собственные средства политической партии, которые не могут превышать 1 000 000 сом;

добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать 200 000 сом;

добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать 500 000 сом.

При этом, предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов не может превышать 10 000 000 сомов.

В повторных выборах принимают участие 51 кандидат: по Первомайскому избирательному округу - 26 человек; по Свердловскому избирательному округу - 25 человек.

Источник: vb.kg