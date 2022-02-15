Вакцина «Спутник V»: кому нужно повременить с прививкой?

В Республиканском оперативном штабе рассказали, кому нужно повременить с прививкой вакциной «Спутник V».
Вакцинацию данным препаратом проводят в два этапа: вначале вводят первый компонент вакцины в дозе 0,5 мл. На 21 день вводят второй компонент в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.
Противопоказаниями являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины «Спутник V» или другой вакцины, содержащей аналогичные компоненты (это выясняет врач в прививочном кабинете при осмотре и опросе пациента перед вакцинацией);
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к ним относятся: отек Квинке, анафилактический шок);
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания — вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;
- обострение хронических заболеваний — вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии (выздоровления);
- беременность до 22 недель и период грудного вскармливания;
- возраст до 16 лет.
Противопоказаниями для введения второго компонента вакцины являются случаи, если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения: шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т. д.
Повторная вакцинация другим препаратом возможна не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы предыдущей вакцины, на которую возникла аллергическая реакция.
Источник: Булак.кж
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