Жапаров сменил министра образования

Другим указом президент назначил Алмазбека Бейшеналиева исполняющим обязанности министра образования.

Сегодня, 14 февраля, президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Болотбек Купешев освобожден от занимаемой должности министра образования.

Другим указом президент назначил Алмазбека Бейшеналиева исполняющим обязанности министра образования.

По данным пресс-службы главы государства, сегодня председатель кабмина Акылбек Жапаров уже представил коллективу нового и.о. министра.

«Глава кабинета министров поставил перед Алмазбеком Бейшеналиевым ряд задач, направленных на повышение качества обучения, подготовки конкурентоспособного поколения, проведение эффективных реформ на всех уровнях системы образования. Кроме того, Акылбек Жапаров подчеркнул, что для реализации важных реформ в образовательной сфере необходимо активно внедрять информационно-коммуникационные технологии с учётом требований времени, пересмотреть существующие образовательные программы и создать все условия для получения качественного образования», — сообщает пресс-служба президента.

Источник: reporter.kg