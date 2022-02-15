С каким багажом идет на выборы Ирина Карамушкина

Ирина Карамушкина также известна тем, что является ярой сторонницей бывшего президента КР Атамбаева.

Предстоящие повторные выборы в Жогорку Кенеш по двум избирательным округам в Бишкеке обещают быть интересными, особенно если вспомнить, кто именно баллотируется в законодательный орган. Редакция vb.kg решила напомнить, чем именно тот или иной кандидат в депутаты запомнился кыргызстанцам.

Сегодня мы поговорим, а точнее напомним о наиболее ярких моментах из жизни скандально известной женщины-политика Ирины Карамушкиной, которая на этот раз баллотируется по Свердловскому избирательному округу.

Прежде всего стоит напомнить, что Ирина Карамушкина является фигурантом уголовного дела по кой-ташским событиям, которое еще не завершено по сей день. Экс-депутату, насколько известно, в последний раз была избрана мера пресечения – домашний арест. Поэтому не получится ли так, что в случае избрания Карамушкиной депутатам, ее коллегам, придется давать разрешение уже на снятие с нее неприкосновенности.

Платон мне друг, но истина дороже

Ирина Карамушкина также известна тем, что является ярой сторонницей бывшего президента КР Атамбаева. Примечательно это тем, что даже после того, как общественности стало известно о многомиллионных хищениях при модернизации ТЭЦ Бишкека, строительстве ипподрома, ремонте исторического музея и так далее именно в период Атамбаева, она по-прежнему выступает в его защиту. Пользователи интернета в соцсетях и СМИ по-разному оценивают ее так называемую верность: кто-то откровенно выражает восхищение, а кто-то считает, что для законодателя непростительна такая слепота, для которого априори закон должен быть превыше всего. В этой связи почему-то вспоминается известное выражение древнегреческого философа Сократа: "Платон мне друг, но истина дороже".

Отделался легким испугом

В конце февраля 2012 водитель Карамушкиной сбил двух пешеходов близ города Токмока. Он находился за рулем депутатской машины "Тойоты Камри". Один из пешеходов - 70-летний житель Кочкорского района - скончался на месте, второго госпитализировали, но позже он отказался от претензий к водителю за денежную компенсацию.

Анонимные источники сообщили тогда информагентству 24.kg, что Карамушкина на момент аварии тоже находилась в автомобиле, но сама депутат опровергла эту информацию. В итоге Карамушкина обвинила издание в оскорблении чести и достоинства и подала в суд на СМИ.

Сам же водитель, который на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, отделался легким испугом. То есть он был освобожден от отбытия наказания за смертельный наезд на пешехода из-за "истечения срока давности".

СМИ в этот период отметили, что "отделаться легким испугом получается преимущественно тем, кто имеет отношение к провластным партиям", к коим тогда относилась и героиня сегодняшней публикации.

Флешмоб матерей особенных детей

7 июня 2018 года в социальных сетях кыргызстанского сегмента начался флешмоб с участием матерей особенных детей. Они, напомним, публиковали фотографии своих особенных детей с коротким текстом "Я мама особенного ребенка, и я рада, что мой ребенок жив". Такая акция стала ответом на заявление депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной, которая на заседании ЖК заявила, что "Министерство здравоохранения КР должно проводить разъяснительные беседы и консультации с женщинами, чтобы они не рожали детей-инвалидов". Сама же депутат в свое оправдание заявила, что ее слова исказили.

Источник: vb.kg