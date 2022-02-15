Министр энергетики Казахстана выступил за строительство АЭС

"В Казахстане сегодня есть все преимущества для развития атомной энергетики.

Министр энергетики Болат Акчулаков перечислил преимущества Казахстана при строительстве атомной электростанции, передает Tengrinews.kz.

"В Казахстане сегодня есть все преимущества для развития атомной энергетики. У нас есть огромный потенциал. Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана. В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций, которые сегодня эксплуатируются либо строятся в Китае. Также начато активное производство ядерного топлива", - сказал Акчулаков на брифинге.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что договор с Россией подписан только по обучению кадров, а не по строительству АЭС.

"Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимо снижение зависимости от угольной генерации, ввиду мировой экологической повестки, а также принятой программы Казахстана – заявлении о переходе к углеродной нейтральности, а также учитывая износ сегодняшних производственных мощностей, а также огромный потенциал развития атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением", - добавил Акчулаков.

Ранее председатель фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что строить атомную электростанцию на юге Казахстана нужно уже сейчас, а президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану позарез нужна чистая атомная электроэнергия, и призвал не идти на поводу у популистов.

Источник: vb.kg