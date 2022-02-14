Работникам троллейбусного управления в Бишкеке поднимут зарплату на 40%

По данным муниципалитета, после повышения средняя зарплата водителя троллейбуса составит 25 тыс. сомов.
Работникам муниципального предприятия «Бишкекское троллейбусное управление» поднимут заработную плату на 40%, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По данным муниципалитета, после повышения средняя зарплата водителя троллейбуса составит 25 тыс. сомов.
«Такое решение было принято после детального мониторинга объемов и графика работы водителей, технического персонала с целью повышения результативности труда», — отметили в мэрии.
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Айбек Джунушалиева.
Напомним, вопрос о заработной плате был затронут во время встречи мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с сотрудниками Бишкекского троллейбусного управления в конце прошлого года. Тогда же сообщалось, что на сегодняшний день нехватка водителей общественного транспорта является острой проблемой, основная причина которой низкая заработная плата.
Источник: Булак.кж
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