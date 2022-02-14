В этом году состоится кыргызско-американский бизнес-форум, – посольство

Кроме того, данное мероприятие позволило предоставить возможность обменяться опытом, мнениями, а также обсудить все проблемные и актуальные темы.

Посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев встретился с представителями американского бизнеса с участием более 20 крупных компаний, сообщает пресс-служба посольства КР в штатах.

По данным диппредставительства, в ходе встречи посол определил приоритеты и потребности страны в оживлении и развитии основных отраслей экономики Кыргызстана, привлечении иностранных инвестиций и активизации туристической деятельности путем реализации экономически выгодных проектов с американскими организациями.

«Кроме того, данное мероприятие позволило предоставить возможность обменяться опытом, мнениями, а также обсудить все проблемные и актуальные темы. Глава дипмиссии КР ответил на все актуальные вопросы каждого представителя американского бизнеса. Американская сторона выразила твердую готовность поддерживать предложения кыргызской стороны и участвовать в совместных взаимовыгодных проектах», — отметили в посольстве.

По итогам переговоров был достигнут ряд решений по дальнейшему развитию торгово-экономического взаимодействия, включая проведение в текущем году кыргызско-американского бизнес-форума с привлечением широкого круга американских компаний и финансовых учреждений США.

Источник: Булак.кж