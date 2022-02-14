«Били прикладом автомата по позвоночнику». Викрам Рузахунов о пытках при задержании в РК

Били кулаками, прикладами, железной дубинкой.

Музыкант Викрам Рузахунов намерен добиваться справедливости по делу о пытках, которые пережил во время задержания в Алматы. Его интересы будет защищать адвокат Нурбек Токтакунов.

Его вынудили на камеру признаться, что он безработный и якобы участвовал в массовых беспорядках в Алматы в качестве наемника. Благодаря этому интервью друзья и родственники узнали о местонахождении Рузахунова, подняли шум, добившись его освобождения. Более месяца Викрам Рузахунов провел в больнице, где лечился после побоев. Лишь сейчас он рассказал о пытках, которые пережил.

«Били кулаками, прикладами, железной дубинкой. Просил встать на колени, и приставляли пистолет к голове. Еще просили лечь плашмя на землю и били ногами, прикладами автоматов по позвоночнику», — рассказывает Рузахунов.

Он отметил, что рад тому, что в Казахстане проводят расследование законности задержаний в январе и поддерживает власти Кыргызстана, которые отслеживают ход расследования.

Источник: reporter.kg