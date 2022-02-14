В Казахстане готовы выплатить компенсацию избитому кыргызстанцу

По его словам, чтобы получить компенсацию, Чолпонбеку Сыдыкову необходимо по итогам лечения предоставить все квитанции и чеки.
Избитому в Казахстане во время январских событий кыргызстанцу Чолпонбеку Сыдыкову готовы выплатить компенсацию в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности. Информацию об этом Reporter.kg подтвердил руководитель аппарата омбудсмена Кыргызстана Аскат Азарбеков.
По его словам, чтобы получить компенсацию, Чолпонбеку Сыдыкову необходимо по итогам лечения предоставить все квитанции и чеки.
Напомним, недавно для защиты прав задержанных в Казахстане кыргызстанцев Аскат Азарбеков побывал с рабочей поездкой в Казахстане.
По делам Викрама Рузахунова и других граждан задержанных в Казахстане, по словам руководителя аппарата акыйкатчы, ведется расследование.
Источник: reporter.kg
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