Нацстатком: Экспорт золота из Кыргызстана упал в три раза

Снижение объемов поставок драгоценного металла объясняется сокращением поставок в Великобританию, которая долгие годы выступала основным покупателем кыргызского золота.
В 2021 году Кыргызстан экспортировал 5,6 тонны золота на 308 миллионов 20,5 тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета республики.
В 2020 году республика поставила за границу 17,7 тонны золота. Получается, что экспорт в натуральном выражении сократился более чем в три раза. В итоге КР получила на 678 миллионов 977 тысяч долларов меньше.
Снижение объемов поставок драгоценного металла объясняется сокращением поставок в Великобританию, которая долгие годы выступала основным покупателем кыргызского золота.
Вместе с тем среди покупателей кыргызского золота появились новые страны. К примеру, в прошлом году республика наладила экспорт драгметалла в Италию, Китай, Россию и Швейцарию. В общей сложности КР поставила в эти страны 1,5 тонны на 73 миллиона 988,5 тысячи долларов.
Истчник: vb.kg
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