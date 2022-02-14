Выявлены факты контрабанды с таможенными платежами на один миллион сомов

Груз не был заявлен к таможенному оформлению.

Сотрудники таможни ЖДТ "Северная" выявили факт контрабанды, где сумма причитающихся таможенных платежей превышает миллион сомов.

При проведении мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни ЖДТ "Северная" совместно с ГКНБ на станции МТО "Аламедин," в контейнере из КНР в адрес получателя ОсОО "А.Р.". был обнаружен товар - спортивные вещи.

Груз не был заявлен к таможенному оформлению. По предварительному расчету, сумма причитающихся таможенных платежей составила: 1 055 885 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру для рассмотрения согласно законодательству.



Истчник: vb.kg