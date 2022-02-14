15 февраля в некоторых районах столицы не будет питьевой воды

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 15 февраля с 9 до 17 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Воду отключат вынужденно, из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Таксомоторный" и на городских водопроводных сетях.

Район отключения:

ресторан "Золотой дракон" по улице Элебесова №60;

гостиница "Золотой дракон" по улице Медерова №48Б;

СДЮСШОР по тяжелой атлетике по улице Жукеева-Пудовкина №41А;

Таксомоторная база по улице Медерова №44;

административное здание по улице Жукеева-Пудовкина 44/1.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.



Истчник: vb.kg