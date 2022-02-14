15 февраля в некоторых районах столицы не будет питьевой воды

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.
Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 15 февраля с 9 до 17 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.
Воду отключат вынужденно, из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Таксомоторный" и на городских водопроводных сетях.
Район отключения:
- ресторан "Золотой дракон" по улице Элебесова №60;
- гостиница "Золотой дракон" по улице Медерова №48Б;
- СДЮСШОР по тяжелой атлетике по улице Жукеева-Пудовкина №41А;
- Таксомоторная база по улице Медерова №44;
- административное здание по улице Жукеева-Пудовкина 44/1.
Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.
Истчник: vb.kg
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