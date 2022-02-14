Почему Дамир Дуйшенов больше на главврач БНИЦТиО, объяснил министр здравоохранения

По словам Бейшеналиева, у назначенного и. о. главврача Памира Муратова большой опыт работы на руководящей должности.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что и. о. главного врача БНИЦТиО, преобразованного в Городскую больницу скорой помощи, назначен Памир Муратов. Ранее назначенный на эту должность Дамир Дуйшенов возглавлять больницу отказался. Почему? На этот вопрос редакции Kaktus.media ответил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

"Дамир Дуйшенов проработал там 14 лет травматологом. Сабырбек Джумабеков тоже работал там. Они, естественно, знают друг друга очень хорошо. И вот они начали друг друга критиковать и обвинять. Джумабеков говорит, что Дуйшенов занимался контрабандой имплантов и продавал их пациентам. Это академик сказал президенту. Дуйшенов сказал, что Джумабеков привозил из Турции по своим каналам протезы и продавал здесь. Кто прав, кто не прав - должна решить общественность. Учитывая все это, Дуйшенов отказался от должности для пользы больницы", - пояснил глава Минздрава.

По словам Бейшеналиева, у назначенного и. о. главврача Памира Муратова большой опыт работы на руководящей должности. Его представили коллективу, а Джумабеков "добровольно ушел из больницы". "Он там не будет работать". - сказал министр здравоохранения про академика.

Позже в пресс-службе Минздрава уточнили, что Муратов будет и.о. директора БНИЦТиО до перерегистрации. А после - главным врачом.

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Напомним, с начала февраля разгорелся скандал после того, как в Минздраве заявили о реорганизации БНИЦТиО, на месте которого запланирована больница скорой медицинской помощи. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев обвинил академика Сабырбека Джумабекова в приватизации больницы, устройстве на работу родственников и знакомых, а также в работе лишь "на свой карман". Джумабеков обвинения опроверг, а также заявил, что министр приходил в медучреждение пьяным. Затем обратился к президенту с просьбой оставить БНИЦТиО.

Однако 4 февраля Бейшеналиев подписал приказ о реорганизации и назначил нового директора - Гулию Кожакматову. В ответ на это сотрудники центра вышли на митинг к Минздраву с требованиями отправить Бейшеналиева в отставку, а также оставить на своей должности Сабырбека Джумабекова. Глава Минздрава заявил, что не уйдет, а приказ о реорганизации БНИЦТиО не отменит. Тем не менее была создана комиссия по рассмотрению этого вопроса.

8 февраля стало известно, что Минздрав внес изменение в приказ и упразднил должность директора. Больницей скорой помощи должен был руководить главный врач Дамир Дуйшенов. 11 февраля Сабырбек Джумабеков поговорил с Садыром Жапаровым. И после встречи сказал, что примет любое решение президента.

14 февраля и. о. главврача больницы назначили Памира Муратова.

Источник: kaktus.media