Ассоль Молдокматова показала обручальное кольцо (фото)  

Фотографии трогательного момента она опубликовала на странице в соцсетях сегодня, 14 февраля, в День Святого Валентина.
Общественный деятель и журналистка Ассоль Молдокматова рассказала, что получила предложение руки и сердца от ее избранника Бекназара Жамангараева.
Фотографии трогательного момента она опубликовала на странице в соцсетях сегодня, 14 февраля, в День Святого Валентина.
«14 февраля на берегу Тихого океана в Санта-Круз Бекназар сделал мне официальное предложение руки и сердца, надев кольцо. Мы помолвлены», — объявила Ассоль Молдокматова.
Источник: reporter.kg
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