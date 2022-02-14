Ассоль Молдокматова показала обручальное кольцо (фото)

Фотографии трогательного момента она опубликовала на странице в соцсетях сегодня, 14 февраля, в День Святого Валентина.

Общественный деятель и журналистка Ассоль Молдокматова рассказала, что получила предложение руки и сердца от ее избранника Бекназара Жамангараева.

Фотографии трогательного момента она опубликовала на странице в соцсетях сегодня, 14 февраля, в День Святого Валентина.

«14 февраля на берегу Тихого океана в Санта-Круз Бекназар сделал мне официальное предложение руки и сердца, надев кольцо. Мы помолвлены», — объявила Ассоль Молдокматова.



Источник: reporter.kg