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(Фото) Школьникам пояснили об уголовной ответственности за религиозный экстримизм

Также была разъяснена уголовная ответственность за религиозный экстремизм и терроризм, а также особенности требований законодательства к гражданам и подросткам.

Сотрудники службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией Иссык-Кульского УВД совместно с сотрудниками по делам детей РОВД Джети-Огузского района прочитали лекцию для учеников 9-11 классов, а также их родителям и учителям средней школы им Ы.Сооронбаева в селе Ан Остон Джети-Огузского района.

В ходе встречи подробно рассказали о сообществах, признанных экстремистскими в Кыргызстане, выявлении их противоправной деятельности и об их отличии, а также их специфике.

Также была разъяснена уголовная ответственность за религиозный экстремизм и терроризм, а также особенности требований законодательства к гражданам и подросткам.

Школьникам пояснили об уголовной ответственности за религиозный экстримизм  Школьникам пояснили об уголовной ответственности за религиозный экстримизм Школьникам пояснили об уголовной ответственности за религиозный экстримизм Школьникам пояснили об уголовной ответственности за религиозный экстримизм


Источник: vb.kg

           

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