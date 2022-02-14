(Фото) Школьникам пояснили об уголовной ответственности за религиозный экстримизм

Также была разъяснена уголовная ответственность за религиозный экстремизм и терроризм, а также особенности требований законодательства к гражданам и подросткам.
Сотрудники службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией Иссык-Кульского УВД совместно с сотрудниками по делам детей РОВД Джети-Огузского района прочитали лекцию для учеников 9-11 классов, а также их родителям и учителям средней школы им Ы.Сооронбаева в селе Ан Остон Джети-Огузского района.
В ходе встречи подробно рассказали о сообществах, признанных экстремистскими в Кыргызстане, выявлении их противоправной деятельности и об их отличии, а также их специфике.
Также была разъяснена уголовная ответственность за религиозный экстремизм и терроризм, а также особенности требований законодательства к гражданам и подросткам.
Источник: vb.kg
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