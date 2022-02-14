По нарушениям в "Бишкексвете" завели уголовное дело об ущербе в 27 миллионов сомов

Ущерб государству оценивается в 27 млн 189 тыс. 678 сомов, говорится в сообщении.

Прокуратура Бишкека проверила муниципальное предприятие "Бишкексвет" на соблюдение требований бюджетного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что ответственные должностные лица МП "Бишкексвет" допустили "недостачу товарно-материальных ценностей и другого имущества". Ущерб государству оценивается в 27 млн 189 тыс. 678 сомов, говорится в сообщении.

Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Присвоение или растрата вверенного имущества". Проводится расследование.

Источник: kaktus.media