Расхождение в импорте из Китая в Кыргызстан за 20 лет превысило $60 млрд

Более $60 млрд составило расхождение в таможенной статистике Кыргызстана и Китая с 2001 по 2020 год.
Об этом свидетельствуют данные Международного торгового центра и Всемирной торговой организации.
По данным китайской стороны, с 2001 по 2020 год Китай экспортировал в Кыргызстан товаров на $76,5 млрд. По данным кыргызской стороны, Кыргызстан за аналогичный срок импортировал из Китая товаров на $16,1 млрд.
Занимательная статистика
Сравнение кыргызской и китайской статистики демонстрирует стабильное расхождение в данных. Не было ни одного года, чтобы данные совпадали.
Откуда такая разница?
Расхождение в таможенной статистике Кыргызстана и Китая замечали и ранее, однако в таможне сослались на то, что так происходит из-за разницы в методологии учета товаров с кыргызской и китайской сторон.
Если это так, то аналогичная ситуация должна быть и с экспортом кыргызских товаров в Китай. Посмотрим, так ли это.
Разница есть, но она не такая значительная. За пять лет разница составила $50 млн, или 16%. При этом в случае с импортом китайских товаров разница в таможенной статистике двух стран составляет 376%.
Кыргызстан и другие страны ЕАЭС
Посмотрим, что с китайским импортом у других стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), у которых аналогичное с Кыргызстаном таможенное законодательство.
Данные показывают, что аналогичная с Кыргызстаном ситуация наблюдается в Казахстане. По версии казахстанской таможни, из Китая в республику импортируется в два раза меньше, чем заявлено Китаем.
В России, Армении и Беларуси ситуация иная. Различия между российскими и китайскими данными по импорту составляют 8%. А данные Беларуси и Армении по китайскому импорту в несколько раз превышают показатели, заявленные КНР.
Какие товары "исчезают"?
Теперь перейдем к конкретике. За счет чего такое расхождение в таможенной статистике Кыргызстана и Китая? Мы взяли топ-5 самых экспортируемых товаров из КНР в Кыргызстан, по версии Китая за 2019 год.
Товаром №1 оказалась одежда. По версии Китая, в 2019 году они экспортировали в Кыргызстан одежды на $2,6 млрд. По данным Кыргызстана, импорт одежды из КНР составил $136 млн. Аналогичная ситуация с обувью, электроникой, фруктами и орехами.
Особенно интересна ситуация с хлопчатобумажной тканью. По данным Китая, он экспортировал в Кыргызстан тканей на $277 млн, а по данным Кыргызстана, КНР импортировала в республику тканей всего на $2 млн.
Что такое $60 млрд для Кыргызстана?
$60 млрд - это ВВП Кыргызстана за восемь лет (2013-2020 гг.).
$60 млрд - это в 12 раз больше, чем внешний долг Кыргызстана.
Источник: kaktus.media
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