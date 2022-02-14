Расхождение в импорте из Китая в Кыргызстан за 20 лет превысило $60 млрд

Более $60 млрд составило расхождение в таможенной статистике Кыргызстана и Китая с 2001 по 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные Международного торгового центра и Всемирной торговой организации.

По данным китайской стороны, с 2001 по 2020 год Китай экспортировал в Кыргызстан товаров на $76,5 млрд. По данным кыргызской стороны, Кыргызстан за аналогичный срок импортировал из Китая товаров на $16,1 млрд.

Занимательная статистика



Сравнение кыргызской и китайской статистики демонстрирует стабильное расхождение в данных. Не было ни одного года, чтобы данные совпадали.

Откуда такая разница?

Расхождение в таможенной статистике Кыргызстана и Китая замечали и ранее, однако в таможне сослались на то, что так происходит из-за разницы в методологии учета товаров с кыргызской и китайской сторон.

Если это так, то аналогичная ситуация должна быть и с экспортом кыргызских товаров в Китай. Посмотрим, так ли это.

Разница есть, но она не такая значительная. За пять лет разница составила $50 млн, или 16%. При этом в случае с импортом китайских товаров разница в таможенной статистике двух стран составляет 376%.

Кыргызстан и другие страны ЕАЭС

Посмотрим, что с китайским импортом у других стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), у которых аналогичное с Кыргызстаном таможенное законодательство.

Данные показывают, что аналогичная с Кыргызстаном ситуация наблюдается в Казахстане. По версии казахстанской таможни, из Китая в республику импортируется в два раза меньше, чем заявлено Китаем.

В России, Армении и Беларуси ситуация иная. Различия между российскими и китайскими данными по импорту составляют 8%. А данные Беларуси и Армении по китайскому импорту в несколько раз превышают показатели, заявленные КНР.

Какие товары "исчезают"?

Теперь перейдем к конкретике. За счет чего такое расхождение в таможенной статистике Кыргызстана и Китая? Мы взяли топ-5 самых экспортируемых товаров из КНР в Кыргызстан, по версии Китая за 2019 год.

Товаром №1 оказалась одежда. По версии Китая, в 2019 году они экспортировали в Кыргызстан одежды на $2,6 млрд. По данным Кыргызстана, импорт одежды из КНР составил $136 млн. Аналогичная ситуация с обувью, электроникой, фруктами и орехами.

Особенно интересна ситуация с хлопчатобумажной тканью. По данным Китая, он экспортировал в Кыргызстан тканей на $277 млн, а по данным Кыргызстана, КНР импортировала в республику тканей всего на $2 млн.



Что такое $60 млрд для Кыргызстана?

$60 млрд - это ВВП Кыргызстана за восемь лет (2013-2020 гг.).

$60 млрд - это в 12 раз больше, чем внешний долг Кыргызстана.

Источник: kaktus.media