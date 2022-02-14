Фото — В Бишкеке провожают в последний путь Молдомусу Конгантиева

Конгантиев занимал пост министра с 2008 по 2010 года. Скончался 12 февраля 2022 года.
Возле Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 14 февраля проходит панихида по бывшему министру внутренних дел Молдомусе Конгантиеву.
Проводить генерал-лейтенанта милиции пришли сотни человек, среди которых глава Кабинета министров Акылбек Жапаров, спикер ЖК Талант Мамытов, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, глава МВД Улан Ниязбеков и другие.
Конгантиев занимал пост министра с 2008 по 2010 года. Скончался 12 февраля 2022 года.
Источник: reporter.kg
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